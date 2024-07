Auto cade da un treno merci, paralizzata la linea Venezia-Trieste

Spread the love

Traffico ferroviario in tilt dalla serata di ieri, 19 luglio, fino all’alba di oggi lungo la tratta Venezia-Trieste a causa di un incidente avvenuto nel territorio di Roncade, circa 800 metri dopo il passaggio a livello di via Boschi, non distante dal territorio sandonatese. Il treno merci stava viaggiando in direzione di Venezia, con alcune bisarche di automobili, quando uno dei mezzi, una Ford Focus, si è sganciata finendo nello spazio tra due vagoni e tranciando il gancio che li stava collegando.

La vettura è poi finita sotto al vagone-bisarca L’allarme è stato lanciato dallo stesso macchinista intorno alle 21.30 circa. Oltre alla polizia ferroviaria che ha svolto gli accertamenti del caso, sono giunte anche alcune squadre dei vigili del fuoco da Treviso, San Donà e Mestre. E’ stato necessario interrompere il traffico ferroviario lungo la tratta: i pompieri hanno lavorato per diverse ore per recuperare l’auto e permettere così la rimozione del vagone danneggiato. La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente intorno alle 5 del mattino. Il convoglio, su disposizioni della magistratura, è stato messo sotto sequestro per accertamenti circa le cause dell’incidente ferroviario.

