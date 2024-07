Fiamme in un ex stabilimento di Albano: l’intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Fiamme e fumo, una nube alta che si è avvertita nella zona tra Vercellese e Valsesia. Ieri sera, giovedì 18, ad Albano, i vigili del fuoco erano al lavoro per spegnere un incendio all’interno di uno stabilimento chiuso da tempo. In corso Umberto I sono arrivate squadre dalla centrale di Vercelli oltre ai volontari di Santhià e Romagnano Sesia: hanno trovato all’interno del cortile una montagna di masserizie avvolte dalle fiamme. I vigili del fuoco, intervenuti poco prima delle 23, sono riusciti a estinguere il rogo e a mettere in sicurezza l’area della ex fabbrica, prima che le fiamme si propagassero altrove.

