Gestione delle emergenze: al via l’accordo tra Ateneo di Bologna e Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna

VIGILI DEL FUOCO

L’Università di Bologna e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile hanno firmato un accordo quinquennale per migliorare la gestione delle emergenze, la prevenzione degli incendi e la protezione civile. L’accordo è stato siglato dal Rettore Giovanni Molari e dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna, Francesco Notaro.

L’accordo mira a sviluppare progetti e procedure che garantiscano elevati livelli di prevenzione e gestione dei rischi, attraverso un continuo scambio di informazioni, competenze e risorse tra l’Ateneo e i Vigili del Fuoco. Questa collaborazione si concentrerà su progetti e attività volti a migliorare la gestione delle emergenze.

Tra i dettagli operativi, è prevista l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale del Dipartimento e dell’Università, oltre a opportunità di ricerca e soggiorni formativi presso entrambe le Istituzioni su temi relativi alla protezione dai rischi e gestione delle emergenze. La collaborazione coprirà specifici ambiti come quello NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), USAR (Urban Search and Rescue), e SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Per gli studenti, l’accordo offre possibilità di svolgere tirocini curriculari e/o tirocini finalizzati alla preparazione della prova finale presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nonché il coinvolgimento in progetti nazionali, europei e internazionali di ricerca e formazione sui temi della collaborazione.

L’accordo mira a migliorare le capacità di risposta e prevenzione alle emergenze, condividendo le migliori soluzioni tecniche e operative. Inoltre, permetterà al personale e agli studenti di accedere a risorse e competenze avanzate, migliorando la preparazione complessiva alla gestione delle emergenze.

Per sancire l’accordo di collaborazione, il Rettore Molari e il Direttore Notaro, insieme ad un’ampia rappresentanza delle due Istituzioni, si sono incontrati il 16 luglio a Palazzo Poggi, sede del Rettorato dell’Università Alma Mater Studiorum.