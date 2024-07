VIDEO – Esplosione in una centrale elettrica a biomassa a Hokkaido; un dipendente trasportato d’urgenza in ospeda

Spread the love

SAPPORO — Un dipendente è stato portato in ospedale dopo un’esplosione avvenuta in una centrale elettrica a biomasse a Ishikari, Hokkaido, secondo quanto riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco locale e dalla società operativa.

La centrale elettrica a biomassa è gestita da Ishikari Bio Energy Godo Kaisha, un’azienda locale. I vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione intorno alle 9:30 di venerdì.

Hanno detto che l’esplosione è avvenuta in un edificio nei locali in cui viene portato il combustibile da biomassa. Si dice che il dipendente portato in ospedale abbia riportato ustioni alle mani, ma era cosciente durante il trasporto.

