Spread the love

I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti sulla SP 80 del Pollino, per il dissesto statico di un silos dell’altezza di circa 15 mt e contenente circa 4500 quintali di cereali. Per cause da verificare, la struttura cilindrica del manufatto ha subito una lesione trasversale a circa metà della sua altezza e la squadra VF, per scongiurare il pericolo di collasso della struttura metallica, ha effettuato e monitorato le operazioni di svuotamento del grano contenuto nel deposito. Sul posto anche il funzionario VF di servizio.

https://www.centritalianews.it/grosseto-intervento-dei-vigili-del-fuoco-per-svuotare-un-silos-dal-grano-e-scongiurare-il-collasso-della-struttura