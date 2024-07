Mirandola. Si incendia capannone del biomedicale: 25 vigili del fuoco per domare le fiamme

Spread the love

Erano passate da poco le 14.30 di questo pomeriggio quando sono arrivate numerose chiamate al 115 per un grosso incendio che si stava sviluppando in via di mezzo a Mirandola, zona San Giacomo Roncole. Le fiamme avevano coinvolto una azienda del settore biomedicale.

Sul posto sono giunte 5 squadre dei vigili del fuoco con dieci automezzi: la partenza dei volontari di Mirandola con APS e ABP, San felice con APS e ABP, Carpi con APS e ABP, i volontari di Finale Emilia con APS e ABP, autoscala e AF/NBCR dalla sede centrale, oltre che il tecnico di guardia e personale ufficio PG. Sono stati mesi in campo un totale di 25 vigili che hanno lavorato per contenere le fiamme.

