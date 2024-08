Maxi incendio nella notte, un capannone prende fuoco: vigili del fuoco in azione per ore, danni ingenti

Spread the love

EROLANUOVA. È stato poco dopo mezzanotte che ha preso fuoco un capannone nel comune di Verolanuova, alla Faerch, azienda specializzata nella realizzazione di materiali di polistirolo per alimenti.

L’episodio è avvenuto tra domenica 18 e lunedì 19 agosto, e le squadre dei vigili del fuoco impegnate sono state addirittura 14 con 6 Aps, 4 autobotti, 2 autoscale e svariate altre attrezzature specifiche. L’intervento dei vigili del fuoco è andato avanti tutta la notte e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Non si registrano feriti, ma sul posto oltre al personale dei vigili del fuoco sono arrivati anche i carabinieri della radiomobile e della stazione di Verolanuova (per le doverose indagini sulle cause dell’incendio) e il personale sanitario di presidio medico.

Preoccupa la grande quantità di fumo sprigionato dalla combustione del materiale plastico: sono in corso le verifiche anche su questo fronte.

