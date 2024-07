A fuoco un peschereccio ormeggiato al mercato ittico

Spread the love

Ivigili del fuoco erano ancora al lavoro domenica mattina alle 8 per domare l’incendio divampato a bordo di un perchereccio, ormeggiato nel canale Lusenzo a Chioggia. L’imbarcazione era in sosta vicino al mercato ittico nella notte tra sabato e domenica, quando il fumo ha invaso la cabina ed è stato visibile anche dall’esterno. A bordo dell’imbarcazione non c’era nessuno. L’allarme è stato dato dai passanti. Non risultano persone coinvolte ma l’intervento di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area hanno richiesto diverso tempo.

