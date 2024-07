Cadavere di una donna trovato nel lago di Garda. Il corpo è stato scoperto da alcune persone in barca: «Non ha documenti»

Spread the love

Il lago di Garda miete nuove vittime. Lo scorso 17 luglio sono stati ritrovati i corpi di Hanna Shbratska, 56 anni, e del figlio Oleksiy, 19, morti annegati entrambi erano di origini ucraine ma risiedevano Rovereto. Oggi un nuovo ritrovamento. Questa volta si tratta del corpo senza vita di una donna trovato nelle acque del lago di Garda a Tremosine nel Bresciano.

Il corpo, scoperto da alcune persone in barca, era riverso in acqua. Guardia costiera e vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere e il medico di Areu ha constatato il decesso. La donna non aveva addosso documenti e nella zona non risulterebbero denunce di scomparsa di signore di quell’età. I carabinieri sono al lavoro per dare un nome alla persona deceduta e capire cosa le sia accaduto. Al momento non è escluso che possa aver avuto un incidente o che si sia trattato di un gesto estremo.

