VIDEO – L’EUROPA È IN FIAMMA! Fuochi! Cascais, Portogallo Turchia Istanbul, Orotelli Italia, Macedonia

L’EUROPA È IN FIAMMA! Fuochi! Cascais, Portogallo Turchia Istanbul, Orotelli, Italia, Macedonia del Nord! Il 21 luglio 2024, l’Europa è stata travolta da una serie di devastanti incendi che hanno provocato il caos in diverse regioni.

A Orotelli, in Italia, un enorme incendio ha consumato 450 ettari, lasciando un paesaggio annerito e uccidendo centinaia di capi di bestiame. Il sindaco di Orotelli ha descritto la scena come un colpo al cuore, elogiando l’instancabile impegno dei vigili del fuoco che hanno evitato una catastrofe ancora più grande.

L’incendio più allarmante è scoppiato ad Alcabideche, Cascais, in Portogallo, alimentato da forti venti che hanno reso l’incendio incontrollabile. – Quasi 400 vigili del fuoco e 12 aerei hanno combattuto contro l’inferno, ma i venti implacabili hanno ostacolato i loro sforzi. L’incendio, scoppiato intorno all’ora di pranzo, si è diffuso rapidamente, minacciando le abitazioni e provocando il panico diffuso tra i residenti. Nonostante gli sforzi, 11 vigili del fuoco e 4 civili sono rimasti feriti, un veicolo dei vigili del fuoco è stato completamente distrutto dalle fiamme. Il cielo sopra Cascais era oscurato da un denso fumo, mentre il fuoco continuava a infuriare fino a tarda sera. Al calare della notte, gli aerei antincendio furono lasciati a terra, lasciando il personale di terra a combattere l’incendio durante la notte pericolosa. I residenti hanno iniziato l’evacuazione di propria iniziativa, temendo per la loro incolumità mentre l’incendio si avvicinava alle loro case.

Nel frattempo, in Turchia, un altro catastrofico incendio è scoppiato nella foresta di Aydos a Pendik, Istanbul. Le fiamme si sono diffuse rapidamente nella foresta, visibili dai quartieri circostanti, provocando un diffuso allarme. Sono stati inviati numerosi vigili del fuoco ed elicotteri per combattere il fuoco sia da terra che dall’alto. Ci sono volute tre ore strazianti per tenere sotto controllo l’incendio, scoppiato per ragioni ancora sconosciute, e le operazioni di raffreddamento sono proseguite molto tempo dopo. Questi disastri gemelli evidenziano l’impatto devastante del caldo estremo e dei forti venti sugli sforzi antincendio.

Nella Macedonia del Nord, sette incendi attivi, in particolare nella zona montuosa del Serta, hanno rappresentato una grave minaccia, per cui sono necessari aiuti internazionali per gestire la situazione. Questa serie di incendi sottolinea l’urgente necessità di misure preventive rafforzate e di una risposta rapida per mitigare conseguenze così devastanti. Nel 2023 i rischi naturali sono diventati più frequenti. Non sappiamo cosa ci aspetta nel 2025. In che modo il riscaldamento globale e il cambiamento climatico influenzeranno la nostra Terra. Guarda le notizie più attuali sui disastri naturali sul nostro canale.

