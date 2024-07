VIDEO – Autobus precipita da una scogliera in Perù Almeno 9 morti

Spread the love

Almeno nove persone sono morte nel Perù centrale dopo che un autobus è precipitato da un dirupo. Secondo le autorità locali, le vittime appartenevano a un gruppo di musica folk peruviana che si stava recando a uno spettacolo a Lima.

L’ufficio per la protezione delle autostrade del Perù ha riferito ai media locali che l’autobus stava viaggiando su una strada non autorizzata nel tratto La Oroya-Tarma, nel Perù centrale, quando è precipitato in un abisso di 200 metri. La polizia nazionale peruviana ha dichiarato che sta indagando sulle cause dell’incidente. – Reportage da Reuters

