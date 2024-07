Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

V IGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 03:45 circa di ieri mattina per soccorrere due persone su un gommone che stava imbarcando acqua a causa di un impatto sulla scogliera del Trave.

Sul posto la squadra VVF del nucleo nautico, grazie all’impiego delle pompe di esaurimento, ha garantito il galleggiamento del gommone e il relativo rimorchio fino al porto di Marina Dorica.

Sul posto la guardia costiera per i rilievi del caso

CORINALDO (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 06:00, in un campo adiacente a via Madonna del Piano, per l’incendio di un trattore agricolo.

Sul posto la squadra di Senigallia, con un autobotte e un mezzo 4×4, ha spento le fiamme utilizzando acqua e schiuma antincendio evitando il propagarsi delle fiamme.

SASSOFERRATO (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 01:00 circa, per spegnere un incendio che ha coinvolto 23 rotoballe di fieno in località Viacce.

La squadra VVF Fabriano con due autobotti ha contenuto e spento l’incendio, evitando che si propagasse alla vegetazione circostante.