Bardolino; scontro tra un autovettura e un camper, 6 feriti, gardesana chiusa la traffico.

VIGILI DELE FUCO DI VERONA

Poco dopo le ore 15.00 di oggi, 27 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Gardesana, Via Santa Cristina, nel comune di Bardolino per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento un camper e un autovettura sono entrate in collisione, ferite le 4 persone che viaggiavano a bordo della vettura e i 2 occupanti dell’autocaravan.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino con un autopompa e 5 operatori, hanno da subito lavorato per estrarre dal camper, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, l’autista che risultava incarcerato per poi affidarlo alle cure dei sanitari, presenti sul posto con automedica ambulanze e elicottero del 118, che provvedevano al trasporto per accertamenti di tutti i coinvolti nello scontro.

Successivamente i pompieri si adoperavano per mettere in sicurezza i due veicoli coinvolti prestando particolare attenzione al camper dove a bordo erano stipate due bottiglie di GPL e sul tetto 2 pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Durante l’intervento la strada è rimasta chiusa al traffico e solo alle ore 17.00, termine delle operazioni di soccorso, veniva riaperta con senso unico alternato.

Sul posto, per le indagini sulla dinamica, i carabinieri della locale stazione.