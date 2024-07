Emergenza incendi a Roma: Vigili del fuoco in difficoltà, le condizioni di lavoro si aggravano

Spread the love

La situazione degli incendi a Roma ha raggiunto livelli critici, con i Vigili del fuoco costretti a gestire un numero sempre crescente di emergenze. I sindacati denunciano condizioni di lavoro insostenibili per il personale, sottolineando la carenza di organico e l’aumento dei turni di lavoro straordinari. Un quadro preoccupante che mette a rischio non solo gli operatori, ma anche la sicurezza dei cittadini.

Situazione attuale degli incendi a Roma

Negli ultimi giorni, la capitale italiana è stata colpita da una serie di incendi che hanno messo a dura prova i Vigili del fuoco. Solo nella giornata di oggi, i pompieri del comando provinciale di Roma hanno effettuato ben 100 interventi, con particolare attenzione a zone come Cesano, Campagnano, Castel Madama e via della Serpentara. Dalla mattina alle 8, le squadre sono state chiamate a fronteggiare circa 60 incendi in diverse aree, evidenziando la gravità della situazione.

Con l’estate che avanza, le condizioni meteorologiche non stanno certo favorendo il contenimento di queste emergenze. La siccità e il caldo torrido aumentano il rischio di incendi, facendo sì che il personale rimanga sotto pressione per lunghi periodi. I Vigili del fuoco sono costretti a fare fronte a un numero sempre maggiore di roghi, complicando ulteriormente la già critica situazione operativa.

Secondo quanto riportato dalla FP CGIL di Roma e del Lazio, le condizioni di lavoro dei Vigili del fuoco sono drammatiche. La carenza di personale è un problema atavico che persiste da anni, facendo sì che i pompieri si trovino a dover affrontare turni estenuanti, spesso in regime di straordinario. I sindacati denunciano che il numero di unità operative è ben al di sotto delle esigenze, rendendo difficile garantire un intervento tempestivo e efficace alla cittadinanza.

La nota del sindacato mette in evidenza anche la necessità di ricorrere a richiami e rientri in straordinario, con un carico di lavoro che sta diventando insostenibile. Un problema serio è rappresentato dalla riduzione della composizione delle squadre, che porta a un aumento del rischio per gli operatori durante le operazioni di soccorso. Con meno di 200 pompieri disponibili per turno e un territorio vasto come quello di Roma, che ospita oltre 4 milioni di abitanti e infrastrutture strategiche, la situazione è al limite.

https://www.occhioche.it/emergenza-incendi-a-roma-vigili-del-fuoco-in-difficolta-le-condizioni-di-lavoro-si-aggravano