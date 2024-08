VIDEO – Montesilvano. Incendio a Fosso Mazzocco, evacuate abitazioni

Spread the love

Quattro abitazioni nella parte alta della collina di Carapollo, frazione di Teramo, sono state prudenzialmente evacuate su ordinanza del sindaco, Gianguido D’Alberto, in seguito al vasto incendio divampato circa un’ora e mezza fa.

“Un incendio diffuso e attivo su più punti, difficile da tenere sotto controllo“, ha detto il sindaco arrivato sul luogo per seguire le operazioni di contenimento delle fiamme insieme al direttore della Protezione civile regionale, Mauro Casinghini. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco di Teramo e diversi gruppi di Protezione civile locale.

L’incendio sta lambendo il canile municipale, i cui animali ospiti sono stati evacuate e messi al sicuro.

Inoltre, le fiamme minacciano il centro di raccolta rifiuti di Teramo Ambiente che raccoglie qualsiasi tipo di materiale a partire da plastica e carta e, quindi, particolarmente a rischio. È stato, infatti, diramato un avvio alla cittadinanza che domani mattina non sarà effettuata la raccolta della carta, per questioni di sicurezza legate all’incendio in corso.

Le operazioni di spegnimento sono particolarmente complesse a causa della vasta aerea e dei

diversi focolai attivi, di contenimento e spegnimento dell’incendio in contrada Carapolla di Teramo. Sul posto sono in azione anche i mezzi aerei, tra cui un I-CF AN dei Vigili del Fuoco, mezzo agile e utile al contenimento di fiamme in zone impervie.

È stato disposto un presidio della protezione civile per tutta la notte, al fine di contenere e prevenire eventuali ulteriori fronti nella zona.

Sono ore difficili, queste, sul fronte incendi in Abruzzo dove la Protezione civile ha diramato un bollettino per rischio incendi “medio” in tutte e quattro le Province. Un altro è infatti scoppiato nel primo pomeriggio nella zona collinare tra Pescara e Montesilvano, sul quale sono al lavoro i Vigili del Fuoco intervenuti anche con un elicottero.

