Morta in moto a 28 anni volontaria vigili del fuoco: in prima linea negli incendi del Monte Pisano

Jessica Lanzi, di 28 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto ieri, 31 luglio, sulla Sp98 dell’Appennino Reggiano: la vittima, che viaggiava in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse in fase di sorpasso, per poi finire sotto un grosso autocarro sulla propria corsia di marcia. Il decesso è avvenuto sul posto

Lanzi era residente a Luzzara (provincia di Reggio Emilia) ma era molto conosciuta anche in Toscana per sua attività di volontariato nella Protezione Civile e nei Vigili del fuoco. La 28enne ha infatti prestato servizio nell’antincendio boschivo La Racchetta ODV di Sesto Fiorentino, che appresa la scomparsa, ha scritto un pensiero per lei sulla pagina social ufficiale: “Quando una persona dedica tutta se stessa alla difesa dell’ambiente e della propria comunità, non può passare inosservata. Ci piace ricordarti così, con il sorriso stampato in faccia in mezzo a tutti noi perché amavi quello che facevi e lo trasmettevi a tutti coloro che ti stavano intorno. Grazie Jessica e riposa in pace”