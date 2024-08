VIDEO – Neia partorisce, ma la tana cede e resta bloccata coi suoi cuccioli: pastori tedeschi salvati da vigili del fuoco

Spread the love

Nel momento più bello e delicato, quello del parto e della nascita dei suoi cuccioli, si è verificato un incidente imprevisto che avrebbe potuto finire in tragedia. Ma per il pastore tedesco Neia, la cui tana ha ceduto improvvisamente, si è risolto tutto per il meglio grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Il soccorso dei vigili del fuoco si è verificato nel corso della mattina di mercoledì 31 luglio 2024 intorno alle 8,30. I pompieri del distaccamento di Este sono accorsi in via Pasquale Longo a Medaglino San Fidenzio, nel Comune di Borgo Veneto.

