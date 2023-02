Mezza Maratona Roma Ostia 2023: come partecipare, iscrizioni, percorso e quando ci sarà

Spread the love

Mezza Maratona Roma Ostia 2023. Anche quest’anno, per la 48esima volta, gli atleti del territorio sono chiamati a partecipare alla mezza Maratona che da Roma li porterà sino al litorale di Ostia. Un percorso arduo, difficile e non proprio di poco conto: la distanza di mezza maratona, Km 21,097. L’evento, previsto per la giornata di domenica 5 marzo 2023 è organizzato dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBR, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, che proprio in questi giorni ha dato il via alle iscrizioni per a 48ª edizione della RomaOstia Half Marathon.

