Incidente shock sulla A14: coppia di coniugi schiacciati tra due camion

Spread the love

Un tragico incidente stradale ha scosso la giornata di venerdì 2 agosto, quando una coppia di anziani coniugi è rimasta vittima di un drammatico tamponamento sulla A14.

L’episodio, avvenuto intorno alle ore 13, si è verificato nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna. a coppia, residente a Forlì, ha perso la vita dopo essere stata coinvolta in uno scontro con due mezzi pesanti, un impatto che ha lasciato pochi margini di sopravvivenza.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Fanpage.it, i coniugi viaggiavano a bordo della loro Dacia Duster. Quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono trovati coinvolti in una collisione con due camion.

La loro auto è rimasta tragicamente schiacciata tra i due veicoli pesanti, una situazione che ha reso immediatamente critiche le loro condizioni.