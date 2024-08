Camion dei Vigili del fuoco contro un’auto: incidente in via Castelnuovo

Spread the love

Giornata movimentata per i Vigili del fuoco di Como che oggi, sabato 3 agosto 2024, sono stati chiamati a intervenire su un incendio a Lurate Caccivio, ma l’avvicinamento al luogo dell’intervento non è stato così semplice per uno dei mezzi dei pompieri perché rimasto coinvolto in un incidente con un’automobile.

Il sinistro si è verificato in via Castelnuovo a Como, all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro: il camion dei pompieri a sirene spiegate stava attraversando l’incrocio quando un’auto, che probabilmente non si era accorta del sopravanzare del camion e della situazione di emergenza, ha incrociato la sua traiettoria.

Immediato l’intervento, in codice rosso, dei soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica della Croce Azzurra di Como. Nessuno dei pompieri a bordo del camion è rimasto ferito, diverso il discorso per il 27enne a bordo dell’automobile che ha riportato alcune ferite. Così il personale sanitario ha deciso di portarlo in ospedale in codice giallo, non in gravi condizioni.

