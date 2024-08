Nubifragio sul campo scout a Trento: vento e pioggia spazzano via le tende di 60 ragazzi, salvati dai pompieri

Spread the love

L’attrezzatura spezzata dalla furia di vento e pioggia copre il prato del campo. La legna è ovunque, insieme a detriti di ogni genere. È ciò che resta del Campo Scout a Brentonico, organizzato dal gruppo Agesci di Mozzacane (Verona): questa notte, 60 ragazzi, e i loro accompagnatori, sono stati colpiti da un violento nubifragio che ha distrutto l’accampamento. Il forte vento ha raso al suolo le loro tende, così come i colorati festoni, che erano stati montati per trascorrere alcuni giorni all’aperto.

Il gruppo scout ha subito chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco di Brentonico, che hanno prestato soccorso facendo evacuare il campo e mettendo in sicurezza tutti i ragazzi. Più di 60 persone sono state trasferite nella loro caserma, dove hanno poi trascorso il resto della notte. Non si registrano feriti. Di quella notte resta solo un grande spavento e la consapevolezza di aver concluso, prima del previsto, un’avventura. I ragazzi avrebbero dovuto trascorrere in quel campo alcuni giorni. Ora i genitori, partiti da Verona, sono andati a riprendere i giovani.

IL GAZZETTINO