Incendio a Milano, concessionaria in fiamme in via Bisceglie: fumo visibile per km

Spread the love

Un incendio è scoppiato all’interno della concessionaria Denicar di via Bisceglie a Milano nella mattinata di domenica 4 agosto. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco dopo ore di lavoro, hanno interessato il reparto officina e hanno distrutto una trentina di scooter e una decina di automobili. Non si registrano persone ferite o intossicate.

Tutto è successo intorno alle 10.30, come riferito da via Messina. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei pompieri, che hanno utilizzato schiuma acquosa filmogena, un prodotto efficace per soffocare gli incendi di idrocarburi. I caschi rossi hanno subito circoscritto le fiamme, evitando che si estendessero dall’officina verso il piazzale e la struttura espositiva perimetrale. Il capannone interessato ha riportato danni strutturali, con il crollo di un muro portante che ha compromesso l’intera struttura, e non è stato dichiarato agibile.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, e sul caso sono in corso accertamenti da parte del nucleo antincendio di via Messina. Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate, anche se la centrale operativa del 118, in via precauzionale, ha inviato sul posto un’ambulanza in codice giallo.

MILANOTODAY.IT