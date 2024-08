VIDEO – Gravissimo incendio in una baita, i Vigili del Fuoco salvano il possibile

Spread the love

Poco prima delle 10:00, di domenica 4 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sacello a Gallio per l’incendio di un appartamento in una tipica casa di montagna di cinque unità abitative: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Asiago e in rinforzo da Vicenza e con i volontari di Thiene, con due autopompe, due autobotti, l’autoscala per un totale di 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento co molte finiture in legno. Il personale del distaccamento di Asiago arrivati nell’immediatezza, sono riusciti con grande determinazione a circoscrivere le fiamme al solo appartamento che si sviluppa su più livelli, evitando il coinvolgimento del tetto ventilato e delle altre unità abitative, che sono state salvate.

Gravi i danni nell’appartamento, inagibile a causa delle fiamme che hanno coinvolto il primo piano e la mansarda, danni da fumo al piano terra.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura sono terminate alle 14:00

(triestecafe.it)

