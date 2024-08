Incidente stradale tra due autovetture a Como

Spread the love

L’impatto è avvenuto intorno alle 7.30. A scontrarsi sono state due auto che stavano percorrendo viale per San Fermo. I soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso: sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’automedica, necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Soccorsi due uomini di 49 e 52 anni, insieme a una donna di 26. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e a quello di Cantù. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita. Spetterà alla Polizia locale ricostruire la dinamica dell’accaduto.

primacomo.it