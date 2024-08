Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti ad Amandola, in via Madonna della Pace, per l’incendio di un tetto ventilato in costruzione.

La squadra di Amandola con due un’autobotti e con l’ausilio dell’autoscala proveniente da Fermo, ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto il funzionario VF ed i carabinieri.

Dal Comando di Fermo

MONTELABBATE (PU) – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio lungo la strada delle Regioni per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un camion. La squadra VVF sul posto ha estratto una persona rimasta incastrata all’interno della vettura, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

Dal Comando di Pesaro Urbino

