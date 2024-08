Incidente tra due autovetture a Lazise- furioso incendio ha coinvolto entrambi i mezzi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Lazise (VR) – È stato poco dopo le 8 di oggi che l’incidente tra due autovetture avvenuto a Lazise in via Paiari ha scatenato un furioso incendio che ha coinvolto entrambi i mezzi creando una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. I Vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Bardolino con due mezzi e 7 operatori hanno impiegato poco più di due ore per aver ragione delle fiamme, partite dalla vettura alimentata a benzina e propagatesi anche all’altra vettura ibrida. Gli occupanti, illesi e scesi autonomamente dai mezzi, hanno assistito alle operazioni di spegnimento.

Sul posto personale della polizia stradale e dei vigili urbani che si sono occupati della viabilità.