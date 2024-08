Cisterna Gpl si ribalta a Buonviaggio: la strada riapre, Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Spread the love

Un intervento complesso che ha reso necessario lo svuotamento di una cisterna che trasportava gpl dopo il suo ribaltamento e concluso tra le 5 e le 6 di questa mattina. La strada poi ha riaperto attorno alle 8.

Questo resta dell’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando una cisterna si è adagiata su un fianco mentre veniva trasportata da un altro mezzo pesante. Il primo provvedimento è stato chiudere la viabilità e mettere in sicurezza la zona. La dinamica è in fase di accertamento, non si sono registrati feriti ma la cautela per tutti gli interventi è stata massima perché la cisterna rimasta coinvolta trasportava gas petrolio liquido: i Vigili del fuoco hanno monitorato la zona e seguito le fasi successive a partire dal travaso del contenuto, altamente pericoloso. Una volta concluse tutte le operazioni la squadra è rientrata e la viabilità ripristinata.

(cittadellaspezia.com)