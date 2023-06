Pista, si pensa a un nuovo velodromo nella zona Eur di Roma

Spread the love

Aveva ospitato le Olimpiadi del 1960 e poi quella zona dell’EUR di Roma dedicata allo sport è andata in decadenza. Ma è in arrivo un nuovo progetto per farla rinascere. Lo propone la senatrice Giusy Versace di Azione, un velodromo all’interno di un impianto con anche una pista di atletica indoor che comporterebbe una spesa di 70 milioni. Di ispirazione a quella valenciana, la proposta arricchirebbe la scarsa presenza di piste di ciclismo in Italia.

