Eur, negozi aperti e giochi in strada: torna la Notte Bianca

Roma e, in particolare, l’Eur, si apprestano a breve a vivere una notte speciale, con negozi eccezionalmente aperti fino a tardi, giochi in strada e altre iniziative, per la Notte Bianca dell’Eur 2023, organizzata dal IX Municipio capitolino con il patrocinio di Confcommercio Roma, in collaborazione con i vari operatori turistico-culturali e commerciali del quartiere nel sud della Città Eterna.

Nel dettaglio, la prossima notte bianca dell’Eur si terrà la settimana entrante, sabato 17 giugno, per una giornata all’insegna dello svago e del divertimento, che segue l’analogo evanto che, sempre nello stesso quadrante della Capitale, ha avuto un grande successo, con tante iniziative culturali, artistiche, commerciali e sportive che avranno tutte come epicentro l’iconica scalinata della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, tra i simboli dell’Eur, con eventi al via dalle 16 in poi, per circa 9 ore.

CANALEDIECI.IT