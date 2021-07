Giallo al Trullo, 38enne trovato morto in strada: aveva naso e gomito fratturati

Spread the love



romatoday.it – urly.it/3dtpn

Èstato trovato morto in strada, con il naso e il gomito fratturati. È giallo al Trullo dove un 38enne ucraino, residente a Roma, è stato trovato privo in via di Monte Cucco. Sul caso stanno indagando i carabinieri che, al momento, non vogliono escludere nessuna pista.

Stando a quanto emerso in questa prima fase di indagine, il 38enne è stato visto intorno alle 13:30 mentre si stava accasciando sull’asfalto da un passante che ha subito dato l’allarme. Il 118 giunto sul posto ha constatato la morte per arresto cardiocircolatorio, probabilmente dovuto ad un malore. Tuttavia i medici, analizzando il corpo, hanno riscontrato anche sospette fratture al naso e a un gomito. Immediato l’allarme al 112.