Vigili del Fuoco intervenuti per recupero persona entrata in acqua per soccorrere un cane in difficoltà

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Su richiesta del 118 i vigili del fuoco con specialisti fluviali del comando di Como, del distaccamento di Menaggio con sommozzatori VVF di Milano ed elicottero del nucleo VVF di Malpensa sono intervenuti questa mattina dalle 9.30 circa in Porlezza via Osteno nei pressi di un campeggio per segnalazione di una persona che entrava in acqua per soccorrere un cane in difficoltà nel torrente Cuccio e non riemergeva.

I vigili del fuoco dopo aver scandagliato il fondale hanno recuperato un uomo di 44 di anni con documenti francesi purtroppo privo di vita.

Un testimone oculare che ha provato a intervenire è sotto shock ed è assistito dai sanitari. In posto congiuntamente ai vigili del fuoco e al personale del 118 i Carabinieri

La persona è stata soccorsa in arresto cardiaco e in ipotermia ed è stata trasportata all’ospedale di Lecco