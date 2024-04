Incendio in un capannone di Valmadrera: intossicati un anziano e una donna

Spread the love

Un incendio è scoppiato giovedì mattina intorno alle 6.30 in un capannone a Valmadreda, in provincia di Lecco. Secondo le informazioni riportate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza nel rogo sono rimaste coinvolte due persone, un anziano di 81 anni e una quarantenne. Entrambi sono stati portati in ospedale, l’uomo in codice giallo, la donna in codice verde.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco del comando di Lecco. Al momento non è chiaro da dove siano originate le fiamme, ma nel capannone indagheranno anche i carabinieri.

