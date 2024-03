Spread the love

Momenti di apprensione nella notte appena trascorsa sul litorale romano, nella zona di Civitavecchia. Qui, attorno a mezzanotte e mezza, è scattato l’allarme in uno stabile di Via Pietro Pardi. In particolare sono stati soccorsi due ragazzi residenti in un appartamento i quali sono stati portati d’urgenza presso l’Ospedale di Civitavecchia.

Secondo quanto ricostruito la fuoriuscita di gas sarebbe stata provocata dal malfunzionamento di una caldaia. L’appartamento si trova al primo piano di una palazzina situata al civico 7: i Vigili del Fuoco, avvalendosi dell’apposita strumentazione, hanno rilevato la presenza del monossido e tratto in salvo i due occupanti assicurandoli per le cure del caso al 118. L’intero stabile, per precauzione, è stato fatto evacuare. Presenti anche gli agenti di Polizia del locale Commissariato.

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-civitavecchia-santa-marinella-e-bracciano/fuga-di-gas-due-ragazzi-intossicati-a-civitavecchia-sono-in-codice-rosso.html