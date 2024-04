“VINIAMO” 2° edizione 2024

Spread the love

Stefano Minelli e il Wine Tasting della Capitale

È in rampa di lancio a Roma sabato 11 maggio la 2° edizione di ViniAmo, una grande degustazione di vini e non solo organizzata da Stefano Minelli.

Qual è l’obiettivo di ViniAmo?

L’obiettivo, attraverso la creazione di eventi di degustazione, è quello della condivisione e dello sviluppo della cultura del vino nel panorama romano e del Lazio.

Stefano, parlaci delle novità rispetto agli eventi precedenti.

Ci sono molte novità, la prima è la location.

Ci ospiterà l’Hotel Cristoforo Colombo, perfetto per questo tipo di avvenimenti, in uno spazio polifunzionale di 680 mq nel cuore dell’Eur.

Mi accompagneranno in questo viaggio nel mondo del vino delle nuove e significative figure professionali, da Cristina Santini, bravissima sommelier, giornalista e coorganizzatrice dell’evento ad un’essenziale addetta ufficio stampa specializzata in enogastronomia, passando per un team che curerà la comunicazione utilizzando diverse piattaforme digitali, fino ad arrivare ad uno staff quasi del tutto nuovo.

Come si svolgerà la manifestazione?

Sarà un grande banco d’assaggio su scala nazionale con tutte le regioni rappresentate e qualche escursione in Francia e Albania, con almeno 75 stand, 65 cantine, aziende collegate al food e sponsor importanti.

A partire dalle 11.30, dove interverranno stampa e operatori del settore, ospiteremo dalle 14 alle 21 tantissimi appassionati di vino, attraverso masterclass, seminari e una degustazione continua con più di 250 etichette a disposizione.

Insomma, vi aspettiamo numerosi sabato 11 maggio.