Boris Johnson si è scusato per il party durante il lockdown

giornaledibrescia.it -urly.it/3h57q

oJo si è scusato. E adesso rischia il posto. Un umiliante atto in Parlamento, accompagnato da un’ammissione di colpa a metà, per cercare di salvarsi dallo scandalo del cosiddetto party-gate: è l’ultima carta giocata ieri da un sempre più traballante Boris Johnson – alla ricerca (forse disperata) dell’ennesima resurrezione politica contro pronostico – sotto la pressione montante delle rivelazioni sui ritrovi collettivi organizzati nella primavera del 2020 a Downing Street nonostante le restrizioni imposte dallo stesso governo del lockdown anti Covid allora in vigore nel Regno Unito. Mentre dalle opposizioni compatte sale ormai a voce alta la richiesta di dimissioni.