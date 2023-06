La Mille Miglia mercoledì a Roma, già chiuso un tratto di via Veneto

Spread the love

Mercoledì, 14 giugno, la Mille Miglia, con le sue auto d’epoca, passa per Roma. Prevista anche l’esposizione di alcune vetture a via Veneto. Tra allestimenti, evento e smontaggio delle strutture, le chiusure al traffico, su via Veneto, sono già in atto e andranno avanti sino a sabato 17 giugno.

In particolare, questo il cronoprogramma: sino alle 14 di mercoledì e poi ancora da giovedì e sino alle 20 di sabato, via Veneto sarà chiusa tra largo Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni solo in direzione di piazza Barberini.

Mercoledì, dalle 14 a mezzanotte circa, la chiusura in quel tratto sarà in entrambi i sensi di marcia.

Le linee di bus 52, 53, 61, 100, 160, 590, nMA, MA e n201 saranno deviate. I bus, da Porta Pinciana raggiungeranno via Veneto passando per via di Porta Pinciana e via Ludovisi. Mercoledì, dalle 14 a mezzanotte, da via Veneto a piazzale Brasile transiteranno su via Boncompagni, via Piemonte e corso Italia.

Qualche dettaglio ulteriore: mercoledì, dalle 14 a fine servizio, le linee 61 e 160 sposteranno il capolinea da viale Washington a via di Porta Pinciana (altezza impianto di fermata numero 74913, in comune con la linea 100); la 100 sarà deviata solo mercoledì, dalle 14 a fine servizio; per la n201, direzione Olgiata, saranno deviate solo le corse, nella notte tra mercoledì e giovedì, comprese tra le 23,30 e l’1.

Inoltre, dalle 14 alla mezzanotte di mercoledì, per consentire lo stazionamento delle auto che poi sfileranno su via Veneto, sarà chiuso anche ai bus l’accesso a Villa Borghese. Le linee 89, 490 e 495, in entrambi i sensi di marcia, saranno deviate su viale del Muro Torto. In direzione piazzale Flaminio, la fermata sarà su via Luisa di Savoia (altezza civico 4). In direzione opposta, quindi verso piazzale Brasile, fermeranno in via Vico.

