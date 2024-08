Gaza, raid di Israele su una scuola: “93 morti, 11 bambini”. Tel Aviv: “Numeri esagerati”. Condanna di Ue, Regno Unito, Usa. Tajani: “Inaccettabile”

Spread the love

Almeno 93 persone, tra cui 11 bambini e sei donne, sono state uccise da un attacco israeliano sul complesso scolastico Al-Tabin nel centro di Gaza City, usato come rifugio per gli sfollati. Lo riferiscono i servizi di soccorso della Striscia di Gaza governata da Hamas. L’edificio di due piani nel quartiere di Daraj è stato colpito durante la preghiera del mattino con tre bombe da 907 chili ciascuna: al piano superiore si trovavano le donne, al piano terra, dedicato alla preghiera, uomini e ragazzi. Le Idf (l’esercito israeliano) hanno confermato l’operazione, sostenendo di aver condotto un “attacco di precisione contro i terroristi di Hamas che operavano in un centro di comando e controllo nascosto nella scuola”.

Le forze armate di Tel Aviv sostengono che “prima del raid sono state prese numerose misure per mitigare il rischio di colpire civili, compreso l’uso di munizioni di precisione, ricognizione aerea e informazioni di intelligence”. Hamas, accusano, viola “in modo sistematico la legge internazionale, operando dai rifugi dei civili e sfruttando brutalmente la popolazione e le istituzioni civili come scudi umani per le loro attività terroristiche”. Hamas, il gruppo islamista palestinese al governo della Striscia, parla invece di “crimine orribile che costituisce una pericolosa escalation“.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/08/10/gaza-raid-israeliano-su-una-scuola-almeno-cento-morti-lesercito-di-tel-aviv-attacco-contro-i-terroristi-hamas-crimine-orribile/7654213