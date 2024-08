La bomba russa non ferma l’incursione di Kiev a Kursk

Spread the love

900 giorni di invasione russa in Ucraina e sei giorni di operazioni militari ucraine in territorio russo. L’incursione delle forze armate di Kiev nella regione di Kursk (nord di Kharkiv), cominciata martedì scorso, ancora procede alimentando speculazioni sulla sua vera natura: diversivo destinato a esaurirsi a breve oppure controffensiva pianificata per raggiungere obiettivi di rilievo? La realtà sul campo – al netto delle informazioni che arrivano col contagocce e quasi sempre da “fonti terze”, dal momento che sia le autorità ucraine che quelle russe hanno i loro motivi per non rivelare troppo di quanto sta succedendo – potrebbe forse essere quella di una sorta di “incontro a scacchi” fra le due parti in gioco.

