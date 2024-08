Gaza, combattimenti a Rafah: Israele bombarda campo profughi di Bureij | Biden: “Tregua ancora possibile”

Spread the love

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 310. Violenti scontri sono in corso a Rafah. Il canale palestinese al-Aqsa parla di attacchi israeliani con elicotteri nel centro di Deir el-Balah e di bombardamenti di artiglieria e aerei contro il vicino campo profughi di Bureij e la città di al-Qarara. L’Idf ha ordinato di evacuare la zona di Khan Younis. Dopo il bombardamento della scuola di Gaza City, Hamas riferisce di almeno 93 morti, tra cui 11 bambini, mentre l’esercito israeliano sostiene di aver probabilmente ucciso in quell’attacco il leader della Jihad. Il presidente americano Joe Biden definisce “ancora possibile” un accordo per il cessate il fuoco.

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/israele-guerra-hamas-gaza-giorno-310-guerra-diretta-news_85828984-202402k.shtml