Cancellazione dell’abuso d’ufficio, restano i rischi di incostituzionalità e di procedura Ue V oto normativo o buona riforma? Cosa dicono gli esperti sull’abuso d’ufficio

… Secondo i critici, l’abolizione del reato di abuso d’ufficio rischia di causare una sostanziale impunità per gli amministratori pubblici. «Da oggi i cittadini non potranno avere giustizia se qualcuno commetterà un abuso di potere truccando un concorso pubblico. Non potranno far valere i loro diritti di fronte ad abusi nelle concessioni edilizie o nelle sanatorie e non potranno denunciare un magistrato che rinunci a indagare per proteggere un amico», ha scritto su X il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, criticando l’abolizione del reato.