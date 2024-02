Naufragio di migranti in Tunisia

Spread the love

L’imbarcazione di fortuna che ha fatto naufragio nelle acque tunisine è partita dalla costa di Jebiniana, vicino a Sfax (centro-est) secondo quanto raccontato dalle uniche due persone sopravvissute e tratte in salvo.

In tutto a bordo c’erano 42 persone, tutte di nazionalità sudanese.

Oltre alla tragedia anche un barlume di speranza. Sono state infatti intercettate dalla Guardia costiera tunisina e portate in Tunisia le 105 persone a bordo di una barca in pericolo e di cui non si avevano più notizie da oltre 24 ore. A renderlo noto è stato Alarm Phone su X che ha confermato il trasferimento in Tunisia dei 105 migranti. Dalle autorità tunisine non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale.

notizie.it