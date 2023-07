L’Egitto concede la grazia a Patrick Zaki, la decisione di al-Sisi

Spread the love

Il presidente egiziano al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki, a pochi giorni dalla sentenza shock che aveva condannato il ricercatore a tre anni di carcere. Ora si lavora sulla revoca al divieto di viaggio

Torna libero Patrick Zaki grazie a un decreto con cui il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha concesso la grazia al ricercatore cedendo alle numerose pressioni internazionali. Il ragazzo dovrebbe essere rilasciato già oggi, come da consuetudine per chi riceve la grazia.

Sua madre e suo zio sono già in viaggio verso la stazione di polizia di Nuova Mansura in attesa del rilascio.

Tramite il suo portavoce Riccardo Noury, Amnesty International si auspica che adesso, se questo provvedimento non lo contempla, che sia abolito anche il divieto di viaggio.

Eppure una fonte egiziana informata sostiene che adesso Patrick dovrà portare il suo caso davanti alle corti d’Assise. Solo con una sentenza del tribunale potrà rimuovere il suo nome dalla lista delle persone a cui è vietato lasciare il Paese, ha comunicato l’Ansa in una nota.

Le reazioni di giubilo non sono tardate ad arrivare dalla famiglia e dagli amici di Bologna, che adesso lo aspettano a braccia aperte. “È una grande gioia per Bologna, spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città. Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki.” Ha affermato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

IT.EURONEWS.COM