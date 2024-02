Sos delle Nazioni Unite: “Situazione catastrofica nel Darfur”

Spread the love

Emergenza Darfur, vasta regione semidesertica ma ricca di risorse sotterranee. Si tratta, secondo l’Unicef, della “più vasta crisi umanitaria del pianeta”. Neppure nei campi per sfollati allestiti nello stesso Darfur o in altre aree del Sudan c’è sicurezza per i civili. Complici il sovraffollamento e la scarsa tutela delle forze dell’ordine locali, è sempre più diffuso l’uso della violenza sessuale come arma di ricatto e umiliazione ai danni di donne e bambini. “Grave la situazione in Sudan – avverte papa Francesco-. Cessi al più presto la violenza, sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi”. I combattimenti tra il gruppo paramilitare e l’esercito sono entrati nella seconda settimana dopo una breve pausa. Più di 150 persone di varie nazioni hanno già raggiunto l’Arabia Saudita in una prima operazione di evacuazione dei civili. Intanto dal Sudan è cominciata un vero e proprio esodo. Gli Stati Uniti hanno completato l’evacuazione del personale della loro ambasciata, che al momento rimane chiusa. In corso anche l’uscita protetta dei cittadini francesi.

