Intervento questa notte in via Cairoli a Lurate Caccivio, per incendio di cinque automezzi.

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Squadre VVF del distaccamento di Appiano Gentile e della sede centrale di via Valleggio sono intervenute questa notte in via Cairoli a Lurate Caccivio, per incendio di cinque automezzi. Le fiamme hanno interessavano due autovetture e tre furgoni con danni anche ad una parte di edificio, in una zona di cantiere di un fabbricato in costruzione.

Non si segnalano persone coinvolte.

Unitamente ai VVF in posto i Carabinieri.

Valutazioni in corso per ricostruire la dinamica dell’evento

———————————————————–

10-8 – Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in fase di espletamento a Mozzate in via Como per l’incendio della discarica regionale Econord.

Sul posto sono impegnati 5 mezzi VVF dei comandi di Como e Varese congiuntamente a tecnici Sind