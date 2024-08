VIDEO – Lo yacht di 40 metri va a fuoco al largo di Olbia:

Spread the love

Una palla di fuoco. Intorno alle 19 di sabato 10 agosto le fiamme hanno avvolto uno yacht, di fronte alla spiaggia di Lido del Sole, ad Olbia. Tanta paura per i passeggeri a bordo, tutti di nazionalità turca. Le immagini sono state girate dai bagnanti terrorizzati dall’incredibile colonna di fumo. Ben 8 dei 16 passeggeri si sono tuffati in mare, al largo della spiaggia delle Saline. Ancora in atto le operazioni di spegnimento ad opera del rimorchiatore portuale, Mascalzone Scatenato, mentre la motovedetta della Guardia Costiera CP2116, sta mantenendo sgombra la zona.

il messaggero

VIDEO