Esplosione in un trullo a Cisternino: una donna ferita e ricerche di sopravvissuti in corso

Un grave incidente si è verificato nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi, dove un’esplosione ha devastato un trullo. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, soprattutto per le conseguenze che ha avuto su alcune persone presenti al momento dello scoppio. Le prime informazioni parlano di una donna ferita, trasportata d’urgenza in ospedale, e di un possibile secondo individuo rimasto intrappolato sotto le macerie. I vigili del fuoco sono attivamente impegnati nelle operazioni di soccorso e recupero.

L’esplosione è avvenuta in un trullo, una delle tipiche costruzioni della regione pugliese, caratterizzate dalla loro struttura a forma conica e realizzate in pietra calcarea. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’esplosione sembra essere stata causata da una fuga di gas. Le indagini preliminari stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questo incidente, con particolare attenzione ai collegamenti con l’impianto di gas del trullo.