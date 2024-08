Incidente in A4: 9 auto coinvolte e 9 feriti, due sono gravi. Autostrada chiusa per tre ore in direzione Trieste, traffico in tilt

Spread the love

SAN DONA’ DI PIAVE – Raffica di incidenti in A4, una decina di feriti: chiude l’ autostrada. Un sabato da bollino nero confermato da un flusso che ha fatto registrare già al mattino un +7% di volumi di transiti alle uscite ai caselli. In particolare alla barriera del Lisert di Trieste la coda non si è mai assottiglia. Ieri mattina sono stati 5 gli incidenti, tutti in A4 sulla corsia est, che hanno paralizzato l’ autostrada: nel tratto tra Padova e Venezia, tra Meolo e San Donà, a Preganziol sul Passante di Mestre, a San Stino e un altro in prossimità del nodo di Portogruaro. Ovunque si è trattato di tamponamenti in cui diversi vacanzieri sono rimasti feriti.

il gazzettino