Fiamme nella discarica di Gorla Maggiore: al lavoro i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio

Squadre dei Vigili del Fuoco di Busto e di Varese, supportati da volontari provenienti da Como, sono impegnati in queste ore presso la discarica regionale di Gorla Maggiore per un incendio di rifiuti su una collinetta. Le fiamme si sono propagate verso le ore 2 di sabato 10 agosto.

Sul posto sta lavorando un mezzo meccanico per soffocare il focolaio attivo. Predisposte dal Ros due linee per raffreddamento e per bagnare la zona ed il mezzo.

https://www.varesenews.it/2024/08/fiamme-nella-discarica-di-gorla-maggiore-al-lavoro-i-vigili-del-fuoco-di-busto/2010645