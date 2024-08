VIDEO – 2 morti nell’esplosione di una casa nel Maryland

Spread the love

Due persone sono morte in seguito a un’apparente esplosione domestica avvenuta domenica mattina nella contea di Harford, nel Maryland, a nord-est di Baltimora.

Un appaltatore della Baltimore Gas and Electric Company e un proprietario di casa di 73 anni sono rimasti uccisi nell’incidente.

Inizialmente, ai vigili del fuoco è stato chiesto di intervenire in seguito a una fuga di gas avvenuta intorno alle 6:42 ET all’esterno dell’abitazione in Arthurs Woods Drive a Bel Air, dove le autorità hanno trovato il cadavere di una vittima.

VIDEO