Dovadola, donna trovata morta nella sua auto in un dirupo: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Una donna di 58 anni, originaria di Genova, è stata ritrovata morta all’interno della sua auto finita fuori strada in un dirupo nei pressi di Dovadola, in provincia di Forlì-Cesena. La notizia è riportata da Ansa Emilia-Romagna. Stando alle prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto da diversi giorni, visto che il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Forlì, la pm Federica Messina, il medico legale e i vigili del fuoco.

